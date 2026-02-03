Los vecinos exigen cerrar la discoteca Desorden

La discoteca ha operado en lo que el abogado define como una “patente ilegalidad”.

El abogado de los vecinos, Antonio Feijóo Miranda, ha anunciado que solicitará la suspensión inmediata de la actividad de la discoteca Desorden, en la calle Valle Inclán de la ciudad, tras conocerse los resultados del informe emitido por la ingeniera municipal. Según explica el letrado, dicho informe técnico ratifica un incumplimiento manifiesto de la normativa vigente, destacando especialmente la ausencia total y absoluta de un aislamiento acústico adecuado en el local.

La gravedad de la situación se acentúa tras comprobarse que la discoteca ha operado en lo que el abogado define como una “patente ilegalidad”. Las mediciones técnicas han revelado que el local utilizaba equipos de reproducción y amplificación sonora instalados fuera del circuito del limitador, lo que permitía alcanzar niveles de ruido muy superiores a los permitidos por la ordenanza municipal. Esta manipulación explica por qué los técnicos especialistas enviados por la comunidad de vecinos registraron valores de emisión sonora excesivos durante la actividad nocturna.

Ante la falta de un estudio acústico y el sufrimiento reportado por los residentes, la representación legal de los vecinos no solo pedirá el cese de la actividad, sino también la incoación de un expediente sancionador contra el establecimiento.