Un acto vecinal en Parada de Sil ensalza la entrega de “Beni” Rodicio

La parroquia de Santa Cristina de Caxide, en Parada de Sil, rindió homenaje este fin de semana a María Benita Rodicio, conocida por todos como Beni, fallecida hace unos meses y muy querida por los vecinos por su dedicación a la comunidad y a la Iglesia. El acto sirvió también para recordar la medalla concedida por el Obispado en septiembre del pasado año en reconocimiento a su estrecha y profunda colaboración con la vida parroquial, tanto en Caxide como fuera de ella.

La jornada comenzó con una misa en la iglesia parroquial, acompañada por la coral ourensana Aqua Música. Al finalizar la celebración, se colocó la medalla conmemorativa en un lateral del templo, donde permanecerá como recuerdo permanente de su labor y compromiso. Posteriormente, la asociación de vecinos invitó a los asistentes a un aperitivo en el local social. No faltaron las pastas favoritas de Beni.

Durante el homenaje, los presentes destacaron no solo su implicación con la Iglesia, sino también su disposición para ayudar a quienes la necesitaban. Recordaron que nunca buscó reconocimientos y que siempre estuvo pendiente de los demás. Muchos vecinos evocaron, además, su papel dentro de una familia numerosa, ya que, tras el temprano fallecimiento de su madre, ejerció como una segunda madre para gran parte de sus once hermanos. El acto se convirtió así en un emotivo reconocimiento a una vecina que dejó huella en Caxide.