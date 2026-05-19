La Xunta de Galicia invierte en la integración urbana de Pereiro de Aguiar

Una ruta de senderismo en la zona de A Derrasa, en Pereiro de Aguiar.

La Xunta ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre Turismo de Galicia y el Concello de O Pereiro de Aguiar para ejecutar importantes obras de mejora de la accesibilidad peatonal y del entorno urbano en la travesía de A Derrasa, a lo largo de la carretera OU-536.

El objetivo principal de este proyecto es fomentar una movilidad sostenible y segura

Esta actuación estratégica cuenta con un presupuesto total de 919.634,89 euros. Por su parte Turismo de Galicia asumirá la mayor parte de la inversión aportando un total de 671.200 euros, lo que representa exactamente el 73% del coste de la obra. El objetivo principal de este proyecto es fomentar una movilidad sostenible y segura, además de revalorizar este entorno como espacio turístico y de ocio.

Con esta intervención se busca potenciar la economía, espacios públicos de calidad y la integración urbana en O Pereiro de Aguiar.

Las intervenciones planificadas darán continuidad a las acciones desarrolladas previamente por la Agencia Gallega de Infraestructuras en el municipio. En el margen izquierdo de la vía pública se completará de forma definitiva la conexión peatonal y ciclista entre los dos tramos de senda ya existentes. Simultáneamente, en el margen derecho de la carretera se llevarán a cabo los trabajos de reordenación de los aparcamientos, la ampliación de las aceras actuales y la renovación integral del pavimento para garantizar recorridos peatonales más seguros. Con esta intervención se busca potenciar la economía, espacios públicos de calidad y la integración urbana en O Pereiro de Aguiar.