El bus interurbano rozó en 2025 los 4 millones de viajes

El uso del transporte público en la provincia de Ourense mantuvo su tendencia al alza durante el pasado año. Según el balance anual del Servizo de Mobilidade, el ejercicio de 2025 se cerró con 3.691.768 viajeros, lo que supone un crecimiento del 3,4% respecto a los 3.571.052 registrados en el periodo anterior. Estos datos fueron presentados por el delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, quien desglosó la actividad de las 30 concesiones que operan en los 92 concellos de la provincia.

La red actual cuenta con 704 líneas y 3.713 paradas físicas. Según las cifras oficiales, la cobertura del Plan de Transporte Público de Galicia -que cuenta con una inversión global de 160 millones de euros- sitúa un punto de acceso al autobús interurbano a menos de un kilómetro de distancia para el 97 % de la población gallega. En términos de actividad, durante el último año se efectuaron 299.556 servicios en la provincia, frente a los 293.809 del año 2024.

En cuanto al impacto económico en los usuarios, 1.305.938 viajes realizados en 2025 contaron con algún tipo de bonificación, sumando un importe total de 1.321.800 euros en descuentos. Por modalidades de tarjeta, 459.740 desplazamientos correspondieron al título Xente Nova y 213.810 a la tarjeta para mayores de 65 años. Además, el convenio específico con el Concello de Barbadás registró 381.215 viajes, generando un ahorro de 173.279 euros para sus beneficiarios.

Transporte compartido

Por otro lado, el transporte integrado, que combina el uso escolar y regular, movilizó diariamente a unos 7.100 alumnos ourensanos en 445 líneas.