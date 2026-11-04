Diez partidos pugnan en la provincia de Ourense por cuatro escaños

El 29 de noviembre, los electores de Ourense se encontrarán con diez opciones para el Congreso y siete para el Senado. En la Cámara Baja, el PP y el BNG apuestan por la continuidad en sus cabeceras, mientras que el PSOE y Vox renuevan sus primeros puestos.

En el PP, que defiende los tres escaños logrados en 2023, Ana Belén Vázquez repite como número uno. La principal novedad es la incorporación de Roberto González, exportavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), como número dos, un movimiento que relega a la exconselleira Rosa Quintana y a Celso Delgado al tercer y cuarto puesto de la lista.

El PSOE, que pone en liza el acta restante conseguida en los anteriores comicios, acomete una renovación absoluta de su cartel titular. La diputada autonómica Carmen Rodríguez Dacosta asume el liderazgo en relevo de Margarita Martín, acompañada por Brian Diz, Marina Vaz y Brais González en los puestos dos, tres y cuatro.

Frente a las fuerzas con escaño, el BNG busca romper ese reparto bipartidista con Noa Presas de nuevo a la cabeza, secundada por Artai Gabiás como número dos, la exalcaldesa de A Rúa, María González Albert, en el tres, y Lucas Pardo en el cuarto lugar. Por su parte, Vox cambia de cartel provincial con la entrada de María Jesús Morenza en sustitución de Cristina Bravo.

El tablero político registra bajas respecto a 2023 como Coalición de Centro Democrático (CCD), Recortes Cero y el PACMA, cuya lista fue anulada por la Junta Electoral al no superar los requisitos formales de avales fijados por la ley. Tras dividirse el espacio de Sumar Galicia, Podemos acude en solitario con Antonio José Naval y debuta la marca Frente Amplio con Cristian González. Completan la oferta el estreno de Se Acabó La Fiesta (SALF) con Abel Estévez, y las candidaturas de Frente Obrero (Laia González), PUM+J (Rafael Manuel Fernández) y PCTG (Brais Coello).

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Listas al Senado

En la Cámara Alta, el PP sitúa al hasta ahora presidente del Parlamento autonómico, Miguel Ángel Santalices, como número uno, seguido de Rosa María Sánchez Gándara y José Antonio Cerdeira. El PSOE y Sumar se alían en la coalición Senado de Progreso con la concejala en Ourense María Fernández Ojea al frente, mientras que el BNG renueva su terna con el edil de Allariz Bernardo Varela. La oferta al Senado la completan las listas individuales de Vox, Podemos, PUM+J y PCTG.