ESPANTAR MALOS AUGURIOS
Galería | Ourense vive a noite de San Xoán máis máxica entre sardiñas e gaitas, en fotos
ESPANTAR MALOS AUGURIOS
A provincia de Ourense celebrou por todo o alto a noite de San Xoán cunha participación multitudinaria en vilas e barrios. Na cidade de Ourense, o ambiente comezou cedo cun concorrido "tardeo" no Campo da Feira, mentres que os máis novos desfrutaron doutra festa organizada por Amencer.
A tradición estendeuse con forza por todas as comarcas. En A Limia, o barrio do Polígono de Xinzo encheuse de animación grazas á organización de ProLimia, mentres que en Vilar de Barrio os veciños cumpriron cos ritos do lume. Pola súa banda, medio centenar de veciños de Porqueira déronse cita na celebración organizada pola Asociación de Veciños de Parada de Abeleda.
O aroma a fogueira e sardiñas tamén foi o protagonista no Barrio Flores do Carballiño, mentres que en Ribadavia a música dos gaiteiros puxo o ritmo na Praza de San Xoán, onde non faltaron os chourizos, o pan, o viño e a tradicional queimada para escorrentar as meigas.
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