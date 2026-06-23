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Na cidade de Ourense celebran o San Xoán saltando o lume, nun evento organizado por Amencer.
Na cidade de Ourense celebran o San Xoán saltando o lume, nun evento organizado por Amencer. | La Región

Galería | Ourense vive a noite de San Xoán máis máxica entre sardiñas e gaitas, en fotos

ESPANTAR MALOS AUGURIOS

Desde o ambiente urbano no Campo da Feira ata aas citas veciñales en Porqueira, Xinzo, O Carballiño y Ribadavia, os ourensanos cumpriron co ritual da noite de San Xoán

La Región
La Región
Publicado: 23 jun 2026 - 23:08 Actualizado: 23 jun 2026 - 23:21

A provincia de Ourense celebrou por todo o alto a noite de San Xoán cunha participación multitudinaria en vilas e barrios. Na cidade de Ourense, o ambiente comezou cedo cun concorrido "tardeo" no Campo da Feira, mentres que os máis novos desfrutaron doutra festa organizada por Amencer.

A tradición estendeuse con forza por todas as comarcas. En A Limia, o barrio do Polígono de Xinzo encheuse de animación grazas á organización de ProLimia, mentres que en Vilar de Barrio os veciños cumpriron cos ritos do lume. Pola súa banda, medio centenar de veciños de Porqueira déronse cita na celebración organizada pola Asociación de Veciños de Parada de Abeleda.

O aroma a fogueira e sardiñas tamén foi o protagonista no Barrio Flores do Carballiño, mentres que en Ribadavia a música dos gaiteiros puxo o ritmo na Praza de San Xoán, onde non faltaron os chourizos, o pan, o viño e a tradicional queimada para escorrentar as meigas.

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1/21 Tardeo no Campo da Feria na ciudade de Ourense. | Lucía Otero
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2/21 Tardeo no Campo da Feria na ciudade de Ourense. | Lucía Otero
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3/21 Tardeo no Campo da Feria na ciudade de Ourense. | Lucía Otero
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4/21 Tardeo no Campo da Feria na ciudade de Ourense. | Lucía Otero
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5/21 Tardeo no Campo da Feria na ciudade de Ourense. | Lucía Otero
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6/21 Vecinos de Vilar de Barrio celebrando o San Xoán. | La Región
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7/21 Vecinos de Vilar de Barrio celebrando o San Xoán. | La Región
galeria san juan/WhatsApp Image 2026-06-23 at 22.26.42 (2)
8/21 Vecinos de Vilar de Barrio celebrando o San Xoán. | La Región
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9/21 Na cidade de Ourense celebran o San Xoán saltando o lume, nun evento organizado por Amencer. | Lucía Otero
galeria san juan/WhatsApp Image 2026-06-23 at 22.32.06 (1)
10/21 Na cidade de Ourense celebran o San Xoán saltando o lume, nun evento organizado por Amencer. | Lucía Otero
galeria san juan/WhatsApp Image 2026-06-23 at 22.32.07 (4)
11/21 Na cidade de Ourense celebran o San Xoán saltando o lume, nun evento organizado por Amencer. | Lucía Otero
galeria san juan/WhatsApp Image 2026-06-23 at 22.32.07
12/21 Na cidade de Ourense celebran o San Xoán saltando o lume, nun evento organizado por Amencer. | Lucía Otero
galeria san juan/WhatsApp Image 2026-06-23 at 22.32.07 (3)
13/21 Na cidade de Ourense celebran o San Xoán saltando o lume, nun evento organizado por Amencer. | Lucía Otero
galeria san juan/WhatsApp Image 2026-06-23 at 22.32.07 (1)
14/21 Na cidade de Ourense celebran o San Xoán saltando o lume, nun evento organizado por Amencer. | Lucía Otero
En Amencer (Ourense) celebran o San Xoán saltando o lume.
15/21 Na cidade de Ourense celebran o San Xoán saltando o lume, nun evento organizado por Amencer. | Lucía Otero
En Amencer (Ourense) celebran o San Xoán saltando o lume.
16/21 Na cidade de Ourense celebran o San Xoán saltando o lume, nun evento organizado por Amencer. | Lucía Otero
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17/21 En Xinzo de Limia celebran o San Xoán no polígono da vila organizado por ProLimia. | La Región
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18/21 Así se vive o San Xoan no Barrio de Flores no Carballiño. | La Región
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19/21 Así se vive o San Xoan no Barrio de Flores no Carballiño. | La Región
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20/21 Medio centenar de veciños de Porqueira celebran o San Xoán organizado pola asociación de veciños de Parada de Abeleda. | La Región
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21/21 A praza de San Xoan, en Ribadavia. | La Región

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