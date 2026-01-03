Historia en 4 tiempos | El embalse de Cachamuiña, helado

Un grupo de niños patina sobre el hielo en el embalse de Cachamuiña.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

La portada de La Región del 3 de enero de 1976.

El embalse de Cachamuiña, que surte de agua a la ciudad de Orense, está helado.

Una espesa capa de hielo lo cubre totalmente y, aún cuando supone un grave peligro, no han faltado algunos chiquillos que han patinado por él.

Las persistentes heladas de estos días y las temperaturas frecuentes de bajo cero en la madrugada, han formado una espesa capa de hielo, mientras que el caudal del río Loña ha descendido debido a la pertinaz sequía que vuelve a registrarse.

Por esta razón, aún cuando se ha vuelto a las restricciones, continúa siendo bombeada el agua desde el río Miño a la estación depuradora de San Francisco.

Una nueva ambulancia para la Cruz Roja

El acto de la bendición y entrega de una nueva ambulancia para el parque móvil de la Cruz Roja se ha celebrado en la mañana de ayer, en la sede oficial, presidiendo don Alfonso Sánchez Fernández. El nuevo vehículo ha sido donado por una persona, vecina de esta ciudad, que desea permanecer en el anonimato.

Bendición de la nueva ambulancia. | La Región

En el patio central del Palacio Provincial formó una sección de la unidad militar de la Brigada de la Institución. El cura párroco de Santo Domingo, don Emilio Lorenzo, bendijo el nuevo vehículo y pronunció unas palabras resaltando la labor humanitaria que la Cruz Roja realiza en el mundo. Después, el inspector provincial y jefe de la Brigada, señor González López, pronunció unas palabras glosando la misión, recursos y funcionamiento de la Institución, agradeciendo esta donación y glosando el significado de estas fiestas, con el sentimiento y generosidad que aflora en los hombres.

Finalmente, el presidente de la Cruz Roja, señor Sánchez Fernández, se dirigió a los presentes para resaltar el ambiente de solidaridad humana que revive en esta fechas, agradeciendo muy expresamente al donante el rasgo que ha tenido en favor de la Cruz Roja; también a don Emilio Lorenzo por su presencia en el acto. Finalizó resaltando la importante labor que se está llevando para potenciar la acción de la Cruz Roja en la provincia, institución que es de todos y que por ello es necesario hacer más en beneficio de los ciudadanos.

La Coral de Ruada sedujo a los ourensanos

La actuación navideña de la Coral de Ruada en la Catedral de Ourense forma parte indiscutible del Nadal ourensano. Con el concierto de este año son ya diez las actuaciones que la agrupación ha ofrecido en el mismo lugar y en las mismas fechas.

Pero no por ser una actuación tradicional ha perdido interés entre los ciudadanos. Un hecho que quedó patente en este último concierto, en el que la Catedral lució un aspecto inmejorable: lleno absoluto.

La Coral de Ruada ante el Altar Mayor de la Catedral de Ourense. | La Región

Una hora de música en directo desde que en la Catedral ourensana sonó el “Dadme albricias”, un cancionero anónimo del siglo XVI que sirvió de punto de partida del concierto, y el conocido “Adeste Fideles”, que puso el broche de oro a la actuación de la coral. Un final en el que el público tuvo mucho que “decir”. Y es que en una de las partes de la obra, el director de la agrupación, Juan José Rumbao, se tornó hacia los asistentes, que se convirtieron en un improvisado añadido de la coral.

Entre una y otra partitura sonaron en la Catedral de Ourense piezas clásicas (Handel, Mendhelson, Tchaikowsky…) y los inexcusables villancicos propios de estas fechas, algunos llegados de Inglaterra y Francia.

Si la actuación de la Coral de Ruada fue de por sí excepcional, cabe destacar también la participación de los tres solistas que colaboraron con la agrupación en este concierto navideño: María Otilia Muñoz, Gerardo Gómez y Álvaro Iglesias.

Al final todo se tradujo en una “estampa” de lujo: Buena música, en el marco incomparable de la Catedral de Ourense y con un público numeroso y participativo. “Chapeau” para la Coral de Ruada.

Crónica de S. Espinoso (2001)

Apertura del Año Santo en Santiago - 3 de enero de 1926

El escaparate de Los Chicos en Orense exhibe estos días el artístico pergamino con el nombramiento como hijo adoptivo de la provincia del actual gobernador civil don Salustiano Muñoz Delgado, una obra original del notable aguafortista orensano Julio Prieto.

-Está pasando unos días en Orense el propietario alicantino don Vicente Perla.

-Se concede a don Enrique Lois Fernández, sobrestante primero de Obras Públicas en Orense, la pensión anual de 3.000 pesetas.

-Don Eloy Vázquez es nombrado nuevo alcalde de Padrenda, encabezando la nueva Corporación municipal instituida por el señor delegado gubernativo de Carballino-Ribadavia, don Florentino Rincón.

-Dos jóvenes artistas, el pintor Quispez Asin y el escultor Guillermo Ruiz, presentan su obra en el Salón del Ateneo de Madrid.

-El Arzobispo de Santiago de Compostela abre la Puerta Santa con el tradicional martillo de plata fabricado expresamente para esta ceremonia, la apertura del Año Santo, funcionando en la ceremonia religiosa el clásico “botafumeiro”.

Subvenciones a la provincia de Orense - 3 de enero de 1951

El Consejo de Ministros concede varias subvenciones a la provincia de Orense, según anunció el gobernador civil, don Vicente Muñoz Calero, entre ellas 50 mil pesetas para la iglesia y captación de aguas en Junquera de Ambía, 100 mil pesetas para el Monasterio de Osera y 170 mil pesetas para el Asilo de Ancianos Desamparados de Orense.

-Relación de donantes en la Delegación provincial de Sindicatos con destino a la suscripción pro Navidades de los Humildes: Asunción Vázquez, Francisco Deza, Alfonso Rodríguez, Elvira Vázquez, Carmen Conde, Aurora Conde, Caridad Álvarez, Victorina Nóvoa, Adolfo Conde, Manuel Sánchez, Digna Vidal, Encarnación Fernández, Antonia Fernández, Antonia Sánchez, Manuel Silva, Rosa Vidal, Remedios Rodríguez y Manuel Vázquez.

-Estados Unidos anuncia que probará su primera bomba de hidrógeno este mismo año en un atolón del Pacífico, un anuncio que llega en plena crisis política mundial con la guerra de Corea como epicentro.

Estreno mundial de “Alguien voló sobre el nido del cuco” - 3 de enero de 1976

Noticias escaneadas del periódico La Región del 3 de enero de 1976. | La Región

Don Ramón Otero Pedrayo es nombrado miembro del Consejo Asesor de la Universidad Laboral de Orense.

-La secciones de fútbol infantil y juvenil del Pabellón de Deportes de Orense alcanzan los ochenta jugadores, la mayoría chicos de colegios de la ciudad, con Alejandro Fidalgo Fernández “Zapa” como encargado.

-(1) El embalse de Cachamuiña, helado.

-(2) Un donante anónimo entrega una nueva ambulancia para la Cruz Roja de Orense.

-La galería de arte Torques de Santiago de Compostela inaugura una muestra de artistas gallegos que incluye obras de los orensanos Quessada, Enrique Ortiz, Virxilio, Acisclo o Xosé Luis de Dios.

-El Festival Cinematográfico de París acoge el estreno mundial de la película “Alguien voló sobre el nido del cuco”, de Milos Forman, protagonizada por Jack Nicholson.

La empresa Copasa construirá el Auditorio - 3 de enero de 2001

Noticias escaneadas del periódico La Región del 3 de enero de 2001. | La Región

La constructora ourensana Copasa gana el concurso convocado por la Consellería de Política Territorial para construir el nuevo Auditorio de Ourense, al que optaron 28 empresas de toda España. El nuevo edificio, previsto inicialmente para el Campus pero que finalmente sustituirá a la casa de oficiales del viejo Cuartel de San Francisco, ha sido adjudicado por 1.035 millones de pesetas, y tiene un plazo máximo de construcción de 20 meses.

-(3) La Coral de Ruada sedujo un año más a los ourensanos con su tradicional concierto navideño en la Catedral.

-El trabajo de cincuenta operarios consigue restablecer el tráfico ferroviario entre Vigo y Ourense, interrumpido por las inundaciones del río Miño en Arbo.

-El temporal de nieve, lluvia y viento que azota España desde hace varios días deja el menos seis muertos en diversos incidentes y seis montañeros desaparecidos en Cataluña, una de las zonas más afectadas.