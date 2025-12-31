Los Itinerarios Culturales determinan sus objetivos
RUTAS CON VALOR PATRIMONIAL
La Xunta incluye al Camino Miñoto y el de San Rosendo en la iniciativa
La Xunta de Galicia transmitió este martes los objetivos de la creación de la figura de itinerario cultural de interés regional a las rutas susceptibles de ser reconocidas en 2026 con esta nueva figura. Así lo hicieron el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, y el de Patrimonio, Ángel Miramontes, en la reunión celebrada ayer con las asociaciones y colectivos que han desarrollado una extensa labor de documentación para dar a conocer estas singulares rutas.
Ambos representantes de la Conselleria de Cultura, Lengua e Xuventude convocaron a representantes de asociaciones y colectivos vinculados a los itinerarios de la provincia de Ourense incluidos en esta iniciativa (Camino Miñoto-Ribeiro y Camino de San Rosendo), así como los caminos de Geira o Arrieiros, el de Muxía por Brandomil, el de Mar, el de Mariñán, el de Muros-Noia y la Vía Künig. Se trata de rutas que, a través de la historia, la tradición y el patrimonio, promueven y difunden la cultura, el desarrollo sostenible y la cohesión en diferentes partes del territorio, concretamente en aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión cultural debido a sus condiciones geográficas y sociales.
Los directores xerais de Cultura e Patrimonio explicaron que, con esta nueva tipología, la Xunta reconoce rutas que, sin contar con los criterios exigidos por la Lei do Patrimonio Cultural de Galicia para ser declarados Camino de Santiago, “si reúnen as condicións necesarias para ser consideradas relevantes e dispor dunha especial atención por parte das administracións públicas”.
Texto pionero
La Ley de Cultura Inclusiva y Accesible de Galicia, que incluirá esta nueva figura y es un texto pionero en Europa, fue impulsada por la Xunta para garantizar el acceso a la cultura a todas las personas, eliminando barreras físicas, cognitivas, comunicativas, sociales o territoriales.
Está en vigor desde principios de este año tras su aprobación sin ningún voto en contra.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
RECUPERACIÓN DEMOGRÁFICA
La provincia de Ourense sobrepasó los 306.000 habitantes este 2025
RUTAS CON VALOR PATRIMONIAL
Los Itinerarios Culturales determinan sus objetivos
Lo último
RETRASOS Y COMPENSACIONES
Transportes reforma el reglamento para frenar indemnizaciones en Renfe
TEATRO DA DIÁSPORA
Buenos Aires: el gran escenario gallego
PRIMEROS NACIMIENTOS
Coral da la bienvenida al 2026 como la primera bebé del año en Ourense