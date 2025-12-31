Los Itinerarios Culturales determinan sus objetivos

La Xunta de Galicia transmitió este martes los objetivos de la creación de la figura de itinerario cultural de interés regional a las rutas susceptibles de ser reconocidas en 2026 con esta nueva figura. Así lo hicieron el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, y el de Patrimonio, Ángel Miramontes, en la reunión celebrada ayer con las asociaciones y colectivos que han desarrollado una extensa labor de documentación para dar a conocer estas singulares rutas.

Ambos representantes de la Conselleria de Cultura, Lengua e Xuventude convocaron a representantes de asociaciones y colectivos vinculados a los itinerarios de la provincia de Ourense incluidos en esta iniciativa (Camino Miñoto-Ribeiro y Camino de San Rosendo), así como los caminos de Geira o Arrieiros, el de Muxía por Brandomil, el de Mar, el de Mariñán, el de Muros-Noia y la Vía Künig. Se trata de rutas que, a través de la historia, la tradición y el patrimonio, promueven y difunden la cultura, el desarrollo sostenible y la cohesión en diferentes partes del territorio, concretamente en aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión cultural debido a sus condiciones geográficas y sociales.

Los directores xerais de Cultura e Patrimonio explicaron que, con esta nueva tipología, la Xunta reconoce rutas que, sin contar con los criterios exigidos por la Lei do Patrimonio Cultural de Galicia para ser declarados Camino de Santiago, “si reúnen as condicións necesarias para ser consideradas relevantes e dispor dunha especial atención por parte das administracións públicas”.

Texto pionero

La Ley de Cultura Inclusiva y Accesible de Galicia, que incluirá esta nueva figura y es un texto pionero en Europa, fue impulsada por la Xunta para garantizar el acceso a la cultura a todas las personas, eliminando barreras físicas, cognitivas, comunicativas, sociales o territoriales.

Está en vigor desde principios de este año tras su aprobación sin ningún voto en contra.