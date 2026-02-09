Lo nuevo sobre Alfonso Graña, el “apu” gallego

Las casualidades pueden llegar a ser sorprendentes. A Maximino Fernández Sendín (Oviedo, 1950) lo guiaron hacia una historia que lo cautivaría y a la que acabaría dedicando años de su vida; un relato vinculado a Galicia, la tierra de sus progenitores, y también antigua casa del personaje histórico que lo marcaría para siempre: Alfonso Graña, gallego líder de una tribu en el Amazonas.

Como Fleming descubrió la penicilina, Fernández se topó con este nombre casi como un hallazgo accidental. Corría el año 1995 cuando estaba trabajando en su libro “A Graña y los grañudos, estudio histórico antropológico”, que le proporcionó la pista inicial para dar con un acontecimiento perdido en el tiempo. Mientras investigaba, encontró una pequeña reseña en la Enciclopedia Gallega que hablaba sobre el primer hombre blanco en convertirse en “apu” (rey) de la tribu de los indios jíbaros en la selva peruana. Se trataba de alguien apellidado Graña, de quien apenas se conservaban datos.

Graña es uno de los 50.000 personajes más importantes de la historia hispana para la Real Academia de la Historia

La curiosidad alentó a Fernández a buscar el rastro de este desconocido aventurero hasta su aldea natal, Amiudal, en Avión. Allí descubrió que casi nadie conocía su historia, salvo una sobrina lejana llamada Asunción. Durante cinco años, Fernández, casi como un detective, fue uniendo los hilos que lo condujeron a un fondo inédito de fotografías y documentos que lo ayudaron a reconstruir la vida de aquel hombre.

Como muchos gallegos de finales del siglo XIX, Graña emigró, primero a Brasil y en 1910 se trasladó a Iquitos (Perú), para trabajar en la industria del caucho. Tras quedarse sin empleo por la crisis del sector, se adentró en la selva junto a un amigo, donde ambos corrieron suertes distintas al cruzarse con la tribu de los jíbaros: Graña se casó con la hija del jefe, convirtiéndose en el líder de estos indios y del territorio entre los ríos Nieva y Santiago; y se sospecha que su compañero fue ejecutado.

Nuevos datos

A base de un trabajo riguroso, Fernández publicó en el 2005 su obra “Alfonso I de la Amazonía. La increíble y veraz historia de Alfonso Graña el gallego que reinó entre las tribus jíbaras del Alto Marañón”, con la cual se consagró como biógrafo de este gobernante de la Amazonia peruana. Su investigación dio consistencia a un personaje “irrepetible en la historia hispana” del que Fernández no se cansa, y por eso sigue profundizando en su vida. Recientemente, el escritor consultó las memorias misioneras del padre José Martín Cuesta (“Entre el Cóndor y el Marañón”) en las que se hace referencia al gallego y que revelan datos desconocidos hasta la fecha, que Fernández incluirá en la siguiente edición de su obra. El primero de estos descubre el nombre de la esposa de Graña, “Macato”, y, el segundo, el nombre de un tal “Cervantes”, afirmándose que este fue nombrado por el mismo Graña.