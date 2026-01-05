Ourense lidera el éxito de la última edición del “Outono Gastronómico”

La 19ª edición del programa Outono Gastronómico cerró sus puertas consolidando a la provincia de Ourense como el principal motor de esta iniciativa turística en Galicia. Según los datos definitivos de la campaña de 2025, celebrada entre el 19 de septiembre y el 21 de diciembre, Ourense se alzó con los mejores resultados estimados, logrando atraer a 1.270 clientes y generar unos ingresos directos de 115.293 euros. Este éxito rotundo en tierras ourensanas está estrechamente vinculado a la campaña de promoción especial impulsada por Turismo de Galicia para reactivar los concellos afectados por los incendios del pasado verano. En este sentido, cabe destacar que 11 de los establecimientos participantes en la provincia se ubican en estas zonas, lo que supone un respaldo económico directo y un alivio fundamental para el tejido hostelero local tras la difícil situación estival.

A nivel autonómico, el balance global también arroja cifras muy positivas, con unos ingresos totales de 715.322 euros, lo que representa un crecimiento del 11% respecto al año anterior, y una participación de 8.623 clientes.

El análisis de las modalidades de consumo muestra un interés creciente por las estancias prolongadas, siendo el paquete de fin de semana doble el que mayor volumen de negocio generó, con más de 323.000 euros recaudados y un incremento en su demanda del 29%. No obstante, el producto más vendido en términos de unidades individuales fue el menú gastronómico tradicional, con 1.889 unidades distribuidas entre los 78 establecimientos que formaron parte de esta edición en toda la comunidad gallega. Más allá de la oferta puramente culinaria, el programa reforzó su capacidad de atracción mediante la modalidad Outono Plus, presente en 26 establecimientos, que permitió a los visitantes complementar sus cenas y almuerzos con actividades de turismo activo y cultural como paseos a caballo, senderismo, descensos en kayak o visitas a bodegas.