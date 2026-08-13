Ourense se recalienta tras rozar los 40 grados

El calor no da tregua a la provincia de Ourense. Tras una jornada de miércoles asfixiante en la que los termómetros se dispararon hasta alcanzar los 39,7 grados centígrados en la ciudad, la previsión meteorológica no augura ningún alivio. La masa de aire cálido que ha convertido las calles en un horno durante las horas centrales del día seguirá instalada sobre la provincia este jueves, prolongando un episodio de temperaturas extremas que obliga a extremar las precauciones.

Para hacer frente a esta situación, la Consellería de Sanidade y la Dirección Xeral de Emerxencias de la Xunta han confirmado que la alerta sanitaria naranja (nivel 2 de riesgo) permanecerá activa durante la jornada. Aunque la ciudad de Ourense y todo el entorno del valle del Miño volverán a sufrir temperaturas que rondarán la frontera de los 40 grados, esta alerta se focaliza de manera específica en la zona de montaña de la provincia y en la comarca de Valdeorras, debido al impacto acumulado del calor en estas áreas.

En esta zona geográfica, que abarca a más de una veintena de concellos, la persistencia de las altas temperaturas supone un riesgo importante para la salud pública, al que se suma el elevado índice de peligro de incendios forestales asociado a la sequedad del ambiente. Las máximas en otras comarcas oscilarán entre los 30 y los 35 grados, lo que mantendrá activos varios avisos meteorológicos de nivel amarillo.