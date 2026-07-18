LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 19 de julio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 19 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La media de las bajas laborales en Ourense supera ya los 77 días
Feijóo fija el rumbo del pp para las municipales
María Tajes: “Detectamos más autolesiones entre los menores por sufrimiento mental”
España afronta la tercera ola de calor del verano con máximas de 45º
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