LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 2 de agosto
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 2 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El turismo ve Ourense como lugar de paso por falta de oferta cultural
A Ramallosa ilumina la noche en Celanova
Ana Méndez Gil, candidata do PP á alcaldía de Ourense en 2027: "A miña prioridade é recuperar a xente dándolles ilusión e traballando”
Trasladada al CHUO una joven de 17 años arrollada por una carrilana en Muíños
Alfonso Rueda no descarta que Pedro Sánchez acabe siendo imputado
La UE exige a España controlar la frontera tras la grave crisis migratoria en Ceuta
Vida | José María Eguileta Pasión por la arqueología a través de los maestros Xaquín Lorenzo “Xocas” y Cuevillas
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