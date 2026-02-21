La portada de La Región de este domingo, 22 de febrero

Las portadas de La Región este domingo 22 de febrero.

Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 22 de febrero.

DO empieza a perder apoyo tras tocar su techo y en la oposición solo sube el BNG

De Valdeorras a Ourense, un viaje tortuoso en ferrocarril o por carretera

Nuevo golpe policial a la distribución de droga desde Covadonga

Xuntanza de A Veiga | Sale el sol, se pone el Entroido

Editorial | Sánchez le corta la luz a la Galicia vaciada

La solvencia del COB en casa se lleva por delante al Palma (81-69)

Un dudoso penalti en el 98 condena al Arenteiro ante el líder Tenerife (0-1)

Vida | Las mil caras del Entroido