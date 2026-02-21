LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 22 de febrero
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 22 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
DO empieza a perder apoyo tras tocar su techo y en la oposición solo sube el BNG
De Valdeorras a Ourense, un viaje tortuoso en ferrocarril o por carretera
Nuevo golpe policial a la distribución de droga desde Covadonga
Xuntanza de A Veiga | Sale el sol, se pone el Entroido
Editorial | Sánchez le corta la luz a la Galicia vaciada
La solvencia del COB en casa se lleva por delante al Palma (81-69)
Un dudoso penalti en el 98 condena al Arenteiro ante el líder Tenerife (0-1)
Vida | Las mil caras del Entroido
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Sábado, 21 de febrero
INESTABILIDAD POLÍTICA
El comercio exterior de la provincia de Ourense se enfría: 62 millones menos en un año
Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias
Bruno López, director general de Asturex: “Exportar requiere paciencia, constancia y músculo económico”
LA OPINIÓN
Ocho medallas y unos pantalones
EL LENGUAJE DE LA MODA
El lenguaje secreto del Halftime Show: cómo la ropa contó la verdadera historia