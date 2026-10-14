La portada de La Región de este jueves, 15 de octubre

La portada de La Región de este jueves.

Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 15 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este jueves. | La Región

Calor y sequía hacen que la Xunta amplíe la alerta contra incendios

Crimen de O Bolo: “Dinlle cun cuchillo... envíen unha ambulancia”

Los precios siguen su escalada y el IPC de septiembre llega al 5,6% en Ourense

La campaña de vacunación contra la gripe llega a los colegios ourensanos

Ola de robos usando tapas de alcantarilla o adoquines contra coches en la ciudad

El retraso en la llegada del tiempo de otoño reduce la calidad de la castaña

Netflix anuncia recortes de plantilla con la salida de un millar de empleados

Felipe VI y Letizia recogen el cariño popular

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Fabiola García elogia a Adriana Domínguez como ejemplo de sucesión empresarial