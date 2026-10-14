LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 15 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 15 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Calor y sequía hacen que la Xunta amplíe la alerta contra incendios
Crimen de O Bolo: “Dinlle cun cuchillo... envíen unha ambulancia”
Los precios siguen su escalada y el IPC de septiembre llega al 5,6% en Ourense
La campaña de vacunación contra la gripe llega a los colegios ourensanos
Ola de robos usando tapas de alcantarilla o adoquines contra coches en la ciudad
El retraso en la llegada del tiempo de otoño reduce la calidad de la castaña
Netflix anuncia recortes de plantilla con la salida de un millar de empleados
Felipe VI y Letizia recogen el cariño popular
Fabiola García elogia a Adriana Domínguez como ejemplo de sucesión empresarial
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