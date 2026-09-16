LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 17 de septiembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 17 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Eustaquio Pérez, 105 años: “Morrerei coa gana de traballar”
Goles para combatir la ELA
Von der Leyen advierte a Marruecos de que la frontera de Ceuta “es la frontera de Europa”
Jácome evita las críticas del BNG expulsando a su portavoz del pleno
Alerta de posible contaminación por un barco hundido en la Lagoa de Antela
La UE se propone vetar el acceso a las redes de los menores de 13 años
Marita Souto, a título póstumo, y Coral De Ruada, galardonados de 2026
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