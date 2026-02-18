La portada de La Región de este jueves, 19 de febrero

Los titulares de La Región de este jueves, 19 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 19 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Desalojados monte a través los viajeros de un tren en Montefurado

Lágrimas de despedida a un Entroido inmortal

Los nacimientos crecen por primera vez en la provincia desde hace 17 años

La Justicia archiva la denuncia contra la mina de Penouta y permite explotarla

Despedido del 061 por pilotar el helicóptero de forma temeraria

La borrasca Pedro, la última tras meses de lluvia, deja paso a días primaverales

Marlaska asegura que dimitirá si la policía violada por su jefe se lo pide

Xunta y Diputación ofrecen ayudas para reabrir la Praza de As Burgas

Oporto fija 2032 para el AVE a Vigo y Rueda pide a Sánchez que agilice su parte

Xornal Escolar Os nenos imparten clases de Entroido