La portada de La Región de este jueves, 20 de agosto

La portada de La Región de este jueves.

Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 20 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

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Se dispara la contaminación del aire en Ourense por los incendios en Pontevedra

Caen las pulsaciones en la avenida de Portugal

Multados este año 12 ourensanos por competir en carreras ilegales de coches

El libro usado gana clientela entre los padres para abaratar el comienzo del curso

Más de un centenar de profesores esperan plaza para regresar a Ourense

Nuevo desplome de los nacimientos en Ourense: solamente 608 en medio año

Moderna y Merck anuncian el éxito de la primera vacuna contra el melanoma

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El Gobierno busca destino urgente en España a 500 niñas migrantes de Ceuta

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El Pabellón saca partido a Manzaneda: “O trato foi exquisito” indicó Jorge Regal

La UD Ourense se impone en el amistoso al Barco (2-0)