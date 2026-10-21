La portada de La Región de este jueves, 22 de octubre

La portada del jueves

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Los cambios organizativos no reducen el atasco judicial en Ourense

El Tribunal Constitucional mantiene el “no” al voto de los afectados por la “ley de nietos”

Ediles del BNG, del PP y un exPSOE firman una moción de censura en Rairiz

Multa de 22.000 millones a Meta por mentir en Facebook sobre la privacidad

Muere un vecino de Manzaneda por picaduras de avispa

Las campanas, el nuevo botín

El COB gana con facilidad en la pista del CB Prat (86-103)

Las listas del PP para el 29-N | Miguel Santalices optará al Senado tras 29 años en el Parlamento

Visita privada a España | Caluroso abrazo Ayuso-Milei, en ausencia de Feijóo y Abascal