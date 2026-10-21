LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 22 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 22 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Los cambios organizativos no reducen el atasco judicial en Ourense
El Tribunal Constitucional mantiene el “no” al voto de los afectados por la “ley de nietos”
Ediles del BNG, del PP y un exPSOE firman una moción de censura en Rairiz
Multa de 22.000 millones a Meta por mentir en Facebook sobre la privacidad
Muere un vecino de Manzaneda por picaduras de avispa
Las campanas, el nuevo botín
El COB gana con facilidad en la pista del CB Prat (86-103)
Las listas del PP para el 29-N | Miguel Santalices optará al Senado tras 29 años en el Parlamento
Visita privada a España | Caluroso abrazo Ayuso-Milei, en ausencia de Feijóo y Abascal
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