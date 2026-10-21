Hay un tejido social en las democracias europeas, unánimemente aceptado, de respeto y tolerancia, que propicia la convivencia y hace un poco más agradable la vida de los ciudadanos.

El pueblo, cuando se le responde, sabe valorar la amabilidad y las buenas formas. No siempre se puede ganar. Por eso, independientemente de quien esté en el poder, la ciudadanía es consciente del significado de la palabra democracia.

En alguna ocasión en la que he participado en mesas electorales como interventor o apoderado he podido comprobar la alegría con la que la mayoría se acerca a la urna y deposita su papeleta.

No es verdad que la sociedad española esté polarizada

Esa es la palabra que lo define, alegría. Y junto a ella, también la esperanza y la confianza de un futuro mejor.

No es verdad que la sociedad española esté polarizada. Al menos yo no lo percibo así. Sería insoportable que el nivel de crispación de la clase política saltase a la gente, al pueblo. El nivel de tolerancia es muy alto entre los ciudadanos, y es ese tejido social que nos ampara lo que tenemos que cuidar.

Tomar un café en una terraza, coger un transporte público, hacer una gestión administrativa son un acervo común para todos que es fácil y accesible. Yo lo veo cada día.

Por tanto, es deseable que, sea cual sea el gobierno que salga elegido en el proceso del mes que viene, se sigan conservando las buenas maneras. Quien sostiene el país es el pueblo, y en definitiva son los ciudadanos los protagonistas del cambio o la continuidad.

En cualquiera de los dos casos, todos habremos ganado.

Alberto Quintairos Rodríguez

(Ourense)