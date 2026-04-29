La portada de La Región de este jueves, 30 de abril.

Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 30 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este jueves, 30 de abril. | La Región

Jácome ingresó en una de sus cuentas más de un millón en cinco años

La fontanería de los partidos políticos, en el banquillo de los acusados

Aldama declara que llevó mucho dinero al PSOE y que Sánchez estaba enterado

Un investigador de la Gürtel dice que recibió órdenes de borrar el nombre de Rajoy

Uno de los dos vecinos de una aldea de Rairiz solicita el destierro del otro

Desarticulada una banda especializada en máquinas de tabaco tragaperras

780 personas en 156 tribunales juzgarán a los aspirantes a profesores en Galicia

Bruselas acusa a Meta de violar la ley al no cerrar sus redes sociales a los niños

El cementerio de O Barco sólo tiene ya diez nichos libres

Aniversario | 70 años formando parte dedl paisaje

Cita entre bromas de Carlos III y Trump en la Casa Blanca

Relacionado Trump y Carlos III reafirman su apoyo bromeando con la historia entre ambos países

El Atlético de Madrid y el Arsenal lo dejan todo para la vuelta (1-1)