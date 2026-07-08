La portada de La Región de este jueves, 9 de julio.

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Ourense afronta tormentas y bochorno antes del alivio
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Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 9 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El AVE vuelve a ser una trampa para millares de viajeros en Galicia
Trump amenaza el comercio con España: “Son mala gente”
Rueda anuncia en Piñor 1.800 nuevas plazas para acoger a mayores gallegos
Siete años de cárcel para un padre de Ourense que confesó la violación de su hija
Aparece muerto en el río un vecino de la ciudad que había ido a pescar al Arenteiro
Las contradicciones de Trump hacen que EEUU e Irán retomen los ataques
La reina Sofía visita Valdeorras: colabora en la restauración de una alvariza en montes de Rubiá
Parapléjico por un chapuzón: “Hay que pensar en el peligro, después no hay vuelta atrás"
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