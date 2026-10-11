LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 12 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 11 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Récord recaudatorio en Ourense: Hacienda se lleva 2,44 millones al día
Uno de cada cinco coches nuevos en la provincia es ya de alguna marca china
El covid se dispara y eleva la presión sobre los centros de salud ourensanos
Correr en la Ribeira Sacra, tanta belleza como dureza
Trump anuncia un alto el fuego sobre objetivos energéticos de Ucrania y Rusia
Auriense, Barbadás y Verín empatan sus partidos, y el Arnoia cae en A Queixeira
La quinta victoria consecutiva para el Maceda llega con goleada al Lamela
León XIV anuncia que los médicos le detectaron un nódulo pulmonar
El portero del Antela salva un punto en el derbi ante el Barco (1-1)
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Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy domingo, 11 de octubre
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Bruno Pío ejerce de salvador del Antela ante el CD Barco (1-1)