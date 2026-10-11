La portada de La Región de este lunes, 12 de octubre.

Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 11 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este lunes, 12 de octubre. | La Región

Récord recaudatorio en Ourense: Hacienda se lleva 2,44 millones al día

Uno de cada cinco coches nuevos en la provincia es ya de alguna marca china

El covid se dispara y eleva la presión sobre los centros de salud ourensanos

Correr en la Ribeira Sacra, tanta belleza como dureza

Trump anuncia un alto el fuego sobre objetivos energéticos de Ucrania y Rusia

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Auriense, Barbadás y Verín empatan sus partidos, y el Arnoia cae en A Queixeira

La quinta victoria consecutiva para el Maceda llega con goleada al Lamela

León XIV anuncia que los médicos le detectaron un nódulo pulmonar

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El portero del Antela salva un punto en el derbi ante el Barco (1-1)