Editorial
El nuevo gran truco final de Pedro Sánchez

La portada de La Región de este lunes, 12 de octubre

LOS TITULARES DE HOY

Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 12 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

La portada de La Región de este lunes, 12 de octubre.
La portada de La Región de este lunes, 12 de octubre. | La Región

Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 11 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este lunes, 12 de octubre.
La portada de La Región de este lunes, 12 de octubre. | La Región

Récord recaudatorio en Ourense: Hacienda se lleva 2,44 millones al día

Uno de cada cinco coches nuevos en la provincia es ya de alguna marca china

El covid se dispara y eleva la presión sobre los centros de salud ourensanos

Correr en la Ribeira Sacra, tanta belleza como dureza

Trump anuncia un alto el fuego sobre objetivos energéticos de Ucrania y Rusia

Auriense, Barbadás y Verín empatan sus partidos, y el Arnoia cae en A Queixeira

La quinta victoria consecutiva para el Maceda llega con goleada al Lamela

León XIV anuncia que los médicos le detectaron un nódulo pulmonar

El portero del Antela salva un punto en el derbi ante el Barco (1-1)

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats