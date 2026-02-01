LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 2 de febrero
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 2 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Ourense-Lugo, cada día más lejos por falta de la autovía comprometida
Las olas vuelven a volar en Xinzo
La provincia inicia otra semana más en alerta amarilla por lluvia y nieve
Mata a su expareja en Mos y se suicida tras atrincherarse en su casa en Atios
El Gobierno central niega nuevamente a Galicia el rescate de la autopista AP-9
Alcaraz continúa haciendo historia y gana su primer Open de Australia
El Ourense CF se complica un poco más tras volver de vacío de Getxo (2-1)
La UD Ourense empata en su exilio de Verín con el Burgos B (1-1)
Ramón Lorente, oftalmólogo: “Los que se autodiagnostican en Google casi nunca aciertan”
Educar hoy
"FALTA DE TRANSPARENCIA"
“No” rotundo del Gobierno a rescatar la AP-9 y el fin del peaje
AL DESNUDO, MENOS UNO
La Justicia, a punto de sacar a la luz el patrimonio que Jácome oculta