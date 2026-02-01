La portada de La Región de este lunes, 2 de febrero

Los titulares de La Región de este lunes, 2 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 2 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Ourense-Lugo, cada día más lejos por falta de la autovía comprometida

Las olas vuelven a volar en Xinzo

La provincia inicia otra semana más en alerta amarilla por lluvia y nieve

Mata a su expareja en Mos y se suicida tras atrincherarse en su casa en Atios

El Gobierno central niega nuevamente a Galicia el rescate de la autopista AP-9

Alcaraz continúa haciendo historia y gana su primer Open de Australia

El Ourense CF se complica un poco más tras volver de vacío de Getxo (2-1)

La UD Ourense empata en su exilio de Verín con el Burgos B (1-1)

Ramón Lorente, oftalmólogo: “Los que se autodiagnostican en Google casi nunca aciertan”