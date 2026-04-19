LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 20 de abril
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 20 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El mapa de la provincia se actualiza con 430 topónimos renovados
Fiesta gastronómica en Sande: El irresistible tirón de la carne ao caldeiro
Trump retoma la negociación con la amenaza de lograr “paz por las buenas o por las malas”
El PP de Lugo, a un paso de quitar la alcaldía al PSOE con una censura
Yolanda Díaz, en Galicia: “No voy a ir en ninguna lista al Congreso”
La familia media en España gasta ahora más en un coche y menos en comida
Un humanoide baja nueve minutos el récord humano en una media maratón
El Arenteiro, en el abismo al caer con el Mérida
La UD Ourense no falla y se impone al Lealtad
El Barbadás dice adiós a la categoría y el Barco pierde en casa contra el Arosa
Arnoia y Celanova empatan en el derbi, el Antela vence y el Cented tropieza
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