La portada de La Región de este lunes, 20 de abril.

Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 20 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este lunes, 20 de abril. | La Región

El mapa de la provincia se actualiza con 430 topónimos renovados

Fiesta gastronómica en Sande: El irresistible tirón de la carne ao caldeiro

Trump retoma la negociación con la amenaza de lograr “paz por las buenas o por las malas”

Relacionado Donald Trump confirma el viaje de una delegación estadounidense a Pakistán para buscar reanudar las negociaciones de paz

El PP de Lugo, a un paso de quitar la alcaldía al PSOE con una censura

Yolanda Díaz, en Galicia: “No voy a ir en ninguna lista al Congreso”

La familia media en España gasta ahora más en un coche y menos en comida

Un humanoide baja nueve minutos el récord humano en una media maratón

El Arenteiro, en el abismo al caer con el Mérida

La UD Ourense no falla y se impone al Lealtad

El Barbadás dice adiós a la categoría y el Barco pierde en casa contra el Arosa

Arnoia y Celanova empatan en el derbi, el Antela vence y el Cented tropieza