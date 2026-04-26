LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 27 de abril
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 27 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El Gobierno decidió en 2021 no ejecutar la variante exterior del AVE
Tercer atentado fallido contra Trump
La fauna y la flora foráneas colonizan los montes y ríos ourensanos
Las empresas de la pizarra alertan de una situación crítica por el parón exterior
La incertidumbre internacional frena las ventas de las agencias de viajes
La prórroga de los alquileres llega al Congreso sin mayoría para su aprobación
El COB encaja otra derrota pese a su buen juego contra el Menorca (73-70)
Sawe logra un récord mundial al bajar de las dos horas en el maratón de Londres
El Ourense CF cae con el Zamora con polémica arbitral (1-2)
La UD Ourense gana al Bergantiños y entra en fase de ascenso (1-3)
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