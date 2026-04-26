La portada de La Región de este lunes, 27 de abril

La portada de hoy.

Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 27 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de hoy

El Gobierno decidió en 2021 no ejecutar la variante exterior del AVE

Tercer atentado fallido contra Trump

La fauna y la flora foráneas colonizan los montes y ríos ourensanos

Las empresas de la pizarra alertan de una situación crítica por el parón exterior

La incertidumbre internacional frena las ventas de las agencias de viajes

La prórroga de los alquileres llega al Congreso sin mayoría para su aprobación

El COB encaja otra derrota pese a su buen juego contra el Menorca (73-70)

Sawe logra un récord mundial al bajar de las dos horas en el maratón de Londres

El Ourense CF cae con el Zamora con polémica arbitral (1-2)

La UD Ourense gana al Bergantiños y entra en fase de ascenso (1-3)