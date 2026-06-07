LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 8 de junio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 8 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Uno de cada tres coches censados en la ciudad no podrá acceder a la ZBE
El papa León XIV pide a los fieles españoles ser “una escuela de fe”
El Atlético gana la final en la tanda de penaltis ante el Real Madrid (4-2)
Marc Márquez consigue en Hungría su victoria 100 en el Mundial
Un conductor de 29 años fallece tras chocar con un árbol en Ponte Caldelas
La guerra de Irán cumple 100 días con una tregua frágil y Ormuz bloqueado
La tercera parte del profesorado de la UVigo se jubilará en la próxima década
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 8 de junio
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, domingo 7 de junio
POLOS RÍOS E MONTAÑAS DE OURENSE
Galería | Leboreiro-Xurés, unha viaxe pola fronteira hispano-lusa máis elevada
Lo último