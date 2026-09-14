LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 15 de septiembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 15 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El mercado laboral de la provincia contrató 2.000 extranjeros desde marzo
La Xunta promueve 24 residencias con 1.800 plazas para mayores
Los mayores eligen dónde van a disfrutar
La Junta Electoral acata el veto a la “ley de nietos” pero discrepa del Supremo
Vecinos de un pueblo de Viana caminan hasta un kilómetro buscando cobertura
Irlanda del Norte, Escocia y Gales reclaman segregarse del Reino Unido
Madrid Fashion Week | Adolfo Domínguez muestra “Croma”, la primavera-verano del próximo año
+Deporte | Las promesas del judo nacional compitieron en Ourense
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 15 de septiembre
MERCADO INMOBILIARIO
Se busca nuevo negocio para local emblemático y céntrico de Ourense
Lo último
CRISIS MIGRATORIA
La Audiencia Nacional asume la causa del delegado en Ceuta
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: martes, 15 de septiembre