La portada de La Región de este martes, 15 de septiembre

Las portadas de hoy

Estas son las noticias más destacadas de este martes, 15 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Los titulares de La Región del 15 de septiembre | La Región

El mercado laboral de la provincia contrató 2.000 extranjeros desde marzo

La Xunta promueve 24 residencias con 1.800 plazas para mayores

Los mayores eligen dónde van a disfrutar

La Junta Electoral acata el veto a la “ley de nietos” pero discrepa del Supremo

Vecinos de un pueblo de Viana caminan hasta un kilómetro buscando cobertura

Irlanda del Norte, Escocia y Gales reclaman segregarse del Reino Unido

Madrid Fashion Week | Adolfo Domínguez muestra “Croma”, la primavera-verano del próximo año

+Deporte | Las promesas del judo nacional compitieron en Ourense