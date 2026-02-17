LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércole, 18 de febrero
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 18 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La obra pública repunta en la provincia tras tocar fondo en 2024
El Entroido asegura su futuro
La edad media de los pisos ourensanos sube a 44 años por falta de obra nueva
Condenado a casi 13 años de cárcel por violar a su pareja en un ataque de celos
Un incendio en un túnel provoca un corte de seis horas en la línea de O Barco
A Farixa gradúa a la primera promoción de estudiantes de la nueva FP Acelerada
Investigan la causa del incendio que costó la vida a cinco jóvenes en Manlleu
El turismo ourensano se nutre sobre todo de portugueses, alemanes y franceses
Sudaderas para presumir de la fiesta más ancestral y un vaso tributo al Peliqueiro de Laza
Gill: “Aquí me siento muy querido”
El primer café | Martes, 17 de febrero
El conejito malo
Luz verde a más medidas para evitar la corrupción
Los balcones de la calle Concordia