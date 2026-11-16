LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 17 de noviembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 17 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Las lluvias evidencian de nuevo la deficiente conexión de Valdeorras
“Tuve miedo y me defendí”, dice el acusado del crimen de Vinos de 2024
Herida una mujer atropellada en O Couto, frente a la iglesia de Fátima
La tasa de alumnos de la UVigo que dejan sus estudios se reduce al 15,6%
La Xunta disribuirá 40.000 dispositivos para evitar el olvido de bebés en el coche
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Manuel Vázquez: “El agua mineral hace de Verín un enclave de oportunidad"
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