La portada de La Región de este martes, 7 de julio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 7 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región
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Merino mete a España en los cuartos de final y despide a Portugal
Un baño con riesgo mortal
El caos se adueña del tráfico en la ciudad por obras sin aviso ni cortes planificados
Galicia será la primera autonomía con ley específica sobre acoso digital
El Campus oferta un millar de plazas a nuevos alumnos en 24 titulaciones
Una veintena de bomberos búlgaros aprenden en Toén a apagar fuego forestal
Jácome se escuda en una ley anti ETA para ocultar su patrimonio privado
Feijóo imita a Ayuso y anuncia una ley que incluye al feto en la unidad familiar
El ourensano Moisés Rodríguez, nuevo jefe de Cardiología
El juez la autoriza a ir a la graduación de su hija en Londres, pero no a Turquía
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