LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 1 de julio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 1 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Los venezolanos de la provincia organizan una red de auxilio a su país
La ciudad ha sufrido tres cortes del servicio eléctrico desde el gran apagón
El litro de gasolina es desde hoy diez céntimos más caro y el del gasóleo, tres
Jácome endeuda el Concello con los bancos mientras no paga a proveedores
El Supremo abre la puerta a impugnar la regularización de migrantes ante la UE
El fiscal pide 15 años para Fernández Díaz, exministro con Rajoy, por la Kitchen
El Arenteiro desciende otra categoría más por culpa de las deudas
La UD Ourense se estrena en O Couto, ante la Ponferradina, el día 30 de agosto
Comienza la repesca de la PAU para 275 estudiantes ourensanos
Las páginas de verano | Música, chapuzones... o cocido para desafiar los rigores del calor
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 1 de julio
REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA
El proceso de regularización de inmigrantes llega a su fin
Lo último
TINTA DE VERANO
Regularización
PINGAS DE ORBALLO
O espectro do sor
XUNTA DE GALICIA
Rueda pide un órgano común en el plan de fondos de la UE
TÍA MANUELA
Dignidade