La portada de La Región de este miércoles, 1 de julio

La portada de La Región de este miércoles.

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 1 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este miércoles. | La Región

Los venezolanos de la provincia organizan una red de auxilio a su país

La ciudad ha sufrido tres cortes del servicio eléctrico desde el gran apagón

El litro de gasolina es desde hoy diez céntimos más caro y el del gasóleo, tres

Jácome endeuda el Concello con los bancos mientras no paga a proveedores

El Supremo abre la puerta a impugnar la regularización de migrantes ante la UE

Relacionado El Supremo plantea consultar al TJUE la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno

El fiscal pide 15 años para Fernández Díaz, exministro con Rajoy, por la Kitchen

Relacionado El fiscal pide 15 años para el exministro de Rajoy Fernández Díaz por la Kitchen

El Arenteiro desciende otra categoría más por culpa de las deudas

La UD Ourense se estrena en O Couto, ante la Ponferradina, el día 30 de agosto

Comienza la repesca de la PAU para 275 estudiantes ourensanos

Las páginas de verano | Música, chapuzones... o cocido para desafiar los rigores del calor