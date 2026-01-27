LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 28 de enero
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 28 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Ourense se acerca al pleno empleo con tasas de paro de solo el 8%
El temporal desborda ríos y corta calles
Los pensionistas ourensanos superan en enero la barrera de los 1.000 euros
El defensa sevillano Eliseo Falcón confía en que el Arenteiro “se va a salvar”
A Limia vive “entre la tranquilidad y la precaución” el primer caso de gripe aviar
Real Madrid, Barcelona y Atlético buscan el top-8 en la última jornada
El fiscal pide más de 2 años de cárcel para un ourensano por violencia vicaria
Carlos Alcaraz ganó al local De Miñaur y alcanza las semis por vez primera
Preguntan sobre las funciones reales de los asesores de DO en la Diputación
La UE e India sellan un pacto comercial que evitará 4.000 millones en aranceles
Mariano Barbacid anuncia resultados prometedores contra el cáncer de páncreas
Xornal Escolar O colexio Irmáns Villar celebra a gran festa do idioma
AVISOS EN TODO EL TERRITORIO
Galería | Las lluvias causan desbordamientos en los ríos de la provincia de Ourense por la borrasca Joseph
DEAMBULANDO
Carlos Babarro, ese cura rural que prefirió el campo al eclesiástico Boato
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: Miércoles, 28 de enero