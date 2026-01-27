La portada de La Región de este miércoles, 28 de enero

Los titulares de La Región de este miércoles 28

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 28 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Ourense se acerca al pleno empleo con tasas de paro de solo el 8%

El temporal desborda ríos y corta calles

Relacionado Cortada la calle Pena Trevinca por un socavón provocado por las lluvias de la borrasca Joseph en Ourense

Los pensionistas ourensanos superan en enero la barrera de los 1.000 euros

El defensa sevillano Eliseo Falcón confía en que el Arenteiro “se va a salvar”

A Limia vive “entre la tranquilidad y la precaución” el primer caso de gripe aviar

Real Madrid, Barcelona y Atlético buscan el top-8 en la última jornada

El fiscal pide más de 2 años de cárcel para un ourensano por violencia vicaria

Carlos Alcaraz ganó al local De Miñaur y alcanza las semis por vez primera

Preguntan sobre las funciones reales de los asesores de DO en la Diputación

La UE e India sellan un pacto comercial que evitará 4.000 millones en aranceles

Mariano Barbacid anuncia resultados prometedores contra el cáncer de páncreas

Xornal Escolar O colexio Irmáns Villar celebra a gran festa do idioma