La portada de La Región de este miércoles, 31 de diciembre, último día del año

Los titulares de La Región de este miércoles, 31 de diciembre

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 31 de diciembre, último día del año. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

El “tarifazo” del agua y las basuras anticipan un año 2026 más caro

Luis Menor: "En provincias como a nosa, as deputacións son imprescindibles”

Mejor regalar que vender a bajo precio

Detenido en Holanda seis años después por el asalto a una vivienda en Boborás

La edad legal de la jubilación aumenta a los 66 años y 10 meses desde 2026

Cloud.gal pasa a ser el nuevo patrocinador principal del COB

España ganó 7-3 a Suiza y se adjudicó en Ourense el Torneo IV Naciones

Santalices recuerda a los afectados por los incendios del verano