La portada de La Región de este miércoles, 31 de diciembre, último día del año
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 31 de diciembre, último día del año.
El “tarifazo” del agua y las basuras anticipan un año 2026 más caro
Luis Menor: "En provincias como a nosa, as deputacións son imprescindibles”
Mejor regalar que vender a bajo precio
Detenido en Holanda seis años después por el asalto a una vivienda en Boborás
La edad legal de la jubilación aumenta a los 66 años y 10 meses desde 2026
Cloud.gal pasa a ser el nuevo patrocinador principal del COB
España ganó 7-3 a Suiza y se adjudicó en Ourense el Torneo IV Naciones
Santalices recuerda a los afectados por los incendios del verano
RECUPERACIÓN DEMOGRÁFICA
La provincia de Ourense sobrepasó los 306.000 habitantes este 2025
RUTAS CON VALOR PATRIMONIAL
Los Itinerarios Culturales determinan sus objetivos
RETRASOS Y COMPENSACIONES
Transportes reforma el reglamento para frenar indemnizaciones en Renfe
TEATRO DA DIÁSPORA
Buenos Aires: el gran escenario gallego
PRIMEROS NACIMIENTOS
Coral da la bienvenida al 2026 como la primera bebé del año en Ourense