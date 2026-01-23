La portada de La Región de este sábado, 24 de enero

La portada de La Región

Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 24 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Ingrid tiñe de blanco la provincia y siembra el caos en la red viaria

Puente lanza nueva versión y apunta a un lote de raíles defectuosos

El exdirector de Seguridad de Adif queda absuelto en el caso de Angrois

Dos perros mueren envenenados en un presunto caso de acoso y venganza

Rueda presentó junto a Oliver Laxe la campaña Galicia Calidade

El Petardazo, aplazado por el temporal