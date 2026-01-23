LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 24 de enero
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 24 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Ingrid tiñe de blanco la provincia y siembra el caos en la red viaria
Puente lanza nueva versión y apunta a un lote de raíles defectuosos
El exdirector de Seguridad de Adif queda absuelto en el caso de Angrois
Dos perros mueren envenenados en un presunto caso de acoso y venganza
Rueda presentó junto a Oliver Laxe la campaña Galicia Calidade
El Petardazo, aplazado por el temporal
NEVADAS EN LA PROVINCIA
Galería | La borrasca Ingrid y la nieve pintan de blanco la provincia de Ourense
INCIDENCIA FERROVIARIA
Interrumpida parcialmente la circulación ferroviaria en el tramo Ourense - Monforte de Lemos
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 24 de enero
CUENTA ATRÁS Y CONCIERTOS
La borrasca Ingrid obliga a suspender el Petardazo del Entroido de Xinzo