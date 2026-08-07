La portada de La Región de este sábado, 8 de agosto

LOS TITULARES DE HOY

Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 8 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

La Región
La Región
Publicado: 08 ago 2026 - 00:00 Actualizado: 08 ago 2026 - 07:36
La portada de La Región de este sábado, 8 de agosto.
La portada de La Región de este sábado, 8 de agosto. | La Región

Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 8 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este sábado, 8 de agosto.
La portada de La Región de este sábado, 8 de agosto. | La Región

Galicia activará un plan con 37 medidas para reducir las bajas laborales

España e Italia tensan el pulso por el control fronterizo que activó Meloni

El casco histórico de la ciudad: las ruinas ganan por goleada a las rehabilitaciones

Un ourensano debe pagar 30.000 euros a su ex y a su hija por malos tratos

O Barco ofrecerá microbuses para ver el eclipse y evitar colapsos de tráfico

Meta, condenada a pagar 567 millones de dólares por dañar la salud de los jóvenes

XIX Feira do viño | Monterrei brinda por su futuro

Graciela Diéguez (BNG): “E un orgullo e unha alegría ser a primeira alcaldesa de Viana”

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats