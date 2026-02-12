LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 13 de febrero
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 13 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Mexicanos, argentinos, chilenos y peruanos, la nueva mano de obra
Fue a por la pelota y acabó atrapado en el Sil
Ourense vivió el enero con menos sol en tres décadas
Jácome declara hoy ante el juez, investigado por apropiación indebida
“Pido dilixencia ao Concello na cesión dunha parcela para vivendas no Vinteún”
Monedas suevas únicas en el mundo enriquecen el Museo Arqueolóxico
Xunta y sindicatos agrarios definen las prioridades frente a Mercosur
Sudaderas para presumir de la fiesta más ancestra
El chef Manuel Domínguez
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 13 de febrero
CUATRO TRENES AFECTADOS
Suspendida la circulación ferroviaria entre Ourense y Monforte por una avería en la vía
INDUSTRIA AUDIOVISUAL
Canarias regresa al European Film Market de Alemania