La portada de La Región de este viernes, 15 de mayo

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LOS TITULARES DE HOY

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 15 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Los titulares de La Región de este viernes, 15 de mayo
Los titulares de La Región de este viernes, 15 de mayo | La Región

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 15 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Los titulares de La Región de este viernes, 15 de mayo
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Recaudación récord de impuestos en Ourense en el mercado de la vivienda

Jordi Nomen: "El vínculo humano no se traza con likes, sino con nombres"

Obras y ruinas enjaulan la zona sur del casco histórico

El recibo de la luz volverá a subir al recuperar el IVA del 21% el 1 de junio

Xi halaga a Trump con pompa y boato, pero sitúa Taiwán como su línea roja

Una ourensana denuncia que su marido la violaba de noche medicada

Comprados por 210.000 euros los torques cuyo origen se atribuye a Ourense

Trece detenidos en Ourense por tráfico de falsos contratos para emigrantes

Alfredo Conde publica sus memorias: "Producimos el doble de libros que Francia pero ellos cuadruplican nuestros lectores"

La Revista: Carlos Jiménez y el poder curador del mar

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