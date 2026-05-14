La portada de La Región de este viernes, 15 de mayo

Los titulares de La Región de este viernes, 15 de mayo

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Los titulares de La Región de este viernes, 15 de mayo | La Región

Recaudación récord de impuestos en Ourense en el mercado de la vivienda

Jordi Nomen: "El vínculo humano no se traza con likes, sino con nombres"

Obras y ruinas enjaulan la zona sur del casco histórico

El recibo de la luz volverá a subir al recuperar el IVA del 21% el 1 de junio

Xi halaga a Trump con pompa y boato, pero sitúa Taiwán como su línea roja

Una ourensana denuncia que su marido la violaba de noche medicada

Comprados por 210.000 euros los torques cuyo origen se atribuye a Ourense

Trece detenidos en Ourense por tráfico de falsos contratos para emigrantes

Relacionado Desmantelada en Ourense una organización que ofrecía contratos de trabajo falsos para regularizar extranjeros

Alfredo Conde publica sus memorias: "Producimos el doble de libros que Francia pero ellos cuadruplican nuestros lectores"

La Revista: Carlos Jiménez y el poder curador del mar