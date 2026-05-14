La portada de La Región de este viernes, 15 de mayo

IRPF ZONAS DESPOBLADAS
La deducción por residencia en zonas rurales que puedes aplicar en concellos de Ourense
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 15 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Recaudación récord de impuestos en Ourense en el mercado de la vivienda
Jordi Nomen: "El vínculo humano no se traza con likes, sino con nombres"
Obras y ruinas enjaulan la zona sur del casco histórico
El recibo de la luz volverá a subir al recuperar el IVA del 21% el 1 de junio
Xi halaga a Trump con pompa y boato, pero sitúa Taiwán como su línea roja
Una ourensana denuncia que su marido la violaba de noche medicada
Comprados por 210.000 euros los torques cuyo origen se atribuye a Ourense
Trece detenidos en Ourense por tráfico de falsos contratos para emigrantes
Alfredo Conde publica sus memorias: "Producimos el doble de libros que Francia pero ellos cuadruplican nuestros lectores"
La Revista: Carlos Jiménez y el poder curador del mar
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El primer café | Viernes, 15 de mayo
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