LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 17 de julio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 17 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Carballeda de Avia y Ribadavia exploran una fusión municipal
Ourense se suma a la devoción del Carmen
La Justicia europea da su aval a la ley que amnistió a independentistas
La Audiencia de Madrid dice sí a sentar a Begoña Gómez en el banquillo
La vendimia 2026 en Galicia apunta a ser de récord, con 81 millones de kilos
Las protestas de los usuarios consiguen la marquesina para la Estación Empalme
El PP presentará el sábado a Ana Méndez como candidata al Concello de Ourense
El 50% de muertos al volante en 2025 habían consumido drogas o alcohol
Fallece el alcalde de Castrelo do Val, el socialista Vicente Gómez estaba a punto de cumplir 21 años de regidor
La Revista | José Ángel Hevia, tradición que traspasa fronteras
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La portada de La Región de este viernes, 17 de julio
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