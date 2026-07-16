La portada de La Región de este viernes, 17 de julio

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Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 17 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

La portada de La Región de este viernes.
La portada de La Región de este viernes. | La Región

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 17 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este viernes.
La portada de La Región de este viernes.

Carballeda de Avia y Ribadavia exploran una fusión municipal

Ourense se suma a la devoción del Carmen

La Justicia europea da su aval a la ley que amnistió a independentistas

La Audiencia de Madrid dice sí a sentar a Begoña Gómez en el banquillo

La vendimia 2026 en Galicia apunta a ser de récord, con 81 millones de kilos

Las protestas de los usuarios consiguen la marquesina para la Estación Empalme

El PP presentará el sábado a Ana Méndez como candidata al Concello de Ourense

El 50% de muertos al volante en 2025 habían consumido drogas o alcohol

Fallece el alcalde de Castrelo do Val, el socialista Vicente Gómez estaba a punto de cumplir 21 años de regidor

La Revista | José Ángel Hevia, tradición que traspasa fronteras

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