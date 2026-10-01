La portada de La Región de este viernes, 2 de octubre

Las portadas de La Región de este jueves.

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 2 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este viernes.

Los decretos de alquiler provocan ya la retirada de vivienda del mercado

El rechazo de Junts y PNV evitará que la nueva normativa se apruebe hoy

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Una espantada del PSOE permite a Jácome aprobar el presupuesto con 10 votos de 27 ediles

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La Revista | Luz Casal, una voz de siempre, en presente