LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 2 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 2 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Los decretos de alquiler provocan ya la retirada de vivienda del mercado
El rechazo de Junts y PNV evitará que la nueva normativa se apruebe hoy
Foro La Región | Juan Verde: “Lo mejor que le ha pasado a Europa es Trump”
Una espantada del PSOE permite a Jácome aprobar el presupuesto con 10 votos de 27 ediles
Los reyes visitarán Ceuta y Melilla los días 13 y 14, sin Pedro Sánchez
El ADN de la saliva descubre 38 años después al padre real de un ourensano
31 OUFF | “Clínica Miranda”, nueva serie de LRTV para TVG, se estrenó en Ourense
La Revista | Luz Casal, una voz de siempre, en presente
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