La portada de La Región de este viernes, 20 de febrero
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 20 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Los ourensanos estiran su esperanza de vida a los 84 años de promedio
La huelga de médicos retrasa 42 cirugías y aplaza más de 2.000 consultas
Los ciberdelitos disparan las cifras de criminalidad en Ourense
Un oro histórico y un bronce para España
Los constructores renegocian el plazo de las obras tras el parón por las lluvias
Cruz Roja necesita familias para acoger niños de hasta seis años
Las hipotecas se disparan pese a la subida récord de la vivienda
Incendios, talas y las lluvias enturbian el agua de los grifos en Valdeorras
Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra por su relación con el pederasta Epstein
La Revista Valdeorras, un vino con DO octogenaria
LÍNEA MONFORTE-PONFERRADA
Restablecida la circulación ferroviaria entre Montefurado y San Clodio tras el corte de la catenaria
La guerra del pollo
CORRUPCIÓN EN EL PSOE
El PP cita a Zapatero en la comisión Koldo del Senado para comparecer el 2 de marzo
PROCEDIMIENTOS CORRECTORES
Hasta 91 casos de acoso en el curso 2024-2025, un 68% más
TRIBUNA
No es una cuestión menor