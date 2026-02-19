La portada de La Región de este viernes, 20 de febrero

Los titulares de La Región de este viernes, 20 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 20 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Los ourensanos estiran su esperanza de vida a los 84 años de promedio

La huelga de médicos retrasa 42 cirugías y aplaza más de 2.000 consultas

Los ciberdelitos disparan las cifras de criminalidad en Ourense

Un oro histórico y un bronce para España

Los constructores renegocian el plazo de las obras tras el parón por las lluvias

Cruz Roja necesita familias para acoger niños de hasta seis años

Las hipotecas se disparan pese a la subida récord de la vivienda

Incendios, talas y las lluvias enturbian el agua de los grifos en Valdeorras

Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra por su relación con el pederasta Epstein

La Revista Valdeorras, un vino con DO octogenaria