LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 21 de agosto
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 21 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El clima en el Ourense de 2050 apunta a 58 días al año de calor extremo
El Gobierno intenta sacar de la playa a los migrantes
Un español medio trabaja cerca de ocho meses al año para abonar sus impuestos
Una década con la “ley mordaza”: 8,5 millones en multas a los ourensanos
La Xunta plantea construir nuevos embalses para afrontar las sequías
La prensa francesa denuncia el uso de sus contenidos en los resúmenes de IA
Trump declara ahora una “guerra económica” a Irán
Carlos Canal, entre “placer y tormento” por competir junto a Pogacar y Roglic
El Club Piragüismo Ourense se oxigena en Manzaneda antes de competir
Día de feria, día de fiesta
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 21 de agosto
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy jueves, 20 de agosto
Lo último
CARTAS AL DIRECTOR
Después del Código Hays
Madres, padres
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 21 de agosto
CONFLICTO BÉLICO
Trump comenzará una “gran guerra” económica ante Irán