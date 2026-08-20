La portada de La Región de este viernes, 21 de agosto

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Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 21 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

La portada de La Región de este viernes.
La portada de La Región de este viernes. | La Región

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 21 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región.
La portada de La Región.

El clima en el Ourense de 2050 apunta a 58 días al año de calor extremo

El Gobierno intenta sacar de la playa a los migrantes

Un español medio trabaja cerca de ocho meses al año para abonar sus impuestos

Una década con la “ley mordaza”: 8,5 millones en multas a los ourensanos

La Xunta plantea construir nuevos embalses para afrontar las sequías

La prensa francesa denuncia el uso de sus contenidos en los resúmenes de IA

Trump declara ahora una “guerra económica” a Irán

Carlos Canal, entre “placer y tormento” por competir junto a Pogacar y Roglic

El Club Piragüismo Ourense se oxigena en Manzaneda antes de competir

Día de feria, día de fiesta

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