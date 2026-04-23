La portada de La Región de este viernes, 24 de abril.

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Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 23 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
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El profesor fugado a Cuba tras violar a una niña ourensana ingresa en una cárcel española
Justine Joseph: “El trabajo de mi padre para mí es siempre motivo de orgullo”
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