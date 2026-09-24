LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 25 de septiembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 25 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El termalismo gana terreno en Ourense, con nuevas instalaciones
PSdeG e PP asinan o acordo polo idioma no ensino
El incendio más grande del año
La prisión de Pereiro reivindica el valor de la educación para la reinserción
HOY, EN DIRECTO: Retransmisión de la gala inaugural del OUFF
San Cibrao pone a disposición de la Xunta los terrenos para una residencia
Xi Jinping y Trump tratan de conciliar sus intereses en su cita en Washington
Foro La Región: Antonio González: “Demasiada medicina nos está haciendo más enfermos”
La Revista Manuel Regueiro, el marqués de Luján de "La promesa"
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Maricarmen