La portada de La Región de este viernes, 6 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 6 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de hoy

Las incesantes lluvias cortan carreteras y servicios ferroviarios

"Estamos viendo muchas caídas, más o menos graves”

Los niños de la provincia son los que más usan el móvil de toda Galicia

La Xunta dedica 150 millones más para reforzar la Axuda no Fogar

El BCE mantiene los tipos por quinta vez en el 2%

El bosnio Vrabac, primer refuerzo de un COB que quiere dar un paso adelante

Niños y niñas ourensanos apuran a la carrera la llegada del Entroido en el Xoves de Compadres

La Revista | Javier Mariscal: el arte de comunicar mediante el diseño