La portada de La Región de este viernes, 6 de febrero
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 6 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Las incesantes lluvias cortan carreteras y servicios ferroviarios
"Estamos viendo muchas caídas, más o menos graves”
Los niños de la provincia son los que más usan el móvil de toda Galicia
La Xunta dedica 150 millones más para reforzar la Axuda no Fogar
El BCE mantiene los tipos por quinta vez en el 2%
El bosnio Vrabac, primer refuerzo de un COB que quiere dar un paso adelante
Niños y niñas ourensanos apuran a la carrera la llegada del Entroido en el Xoves de Compadres
La Revista | Javier Mariscal: el arte de comunicar mediante el diseño
SIN SERVICIO EN VIGO
Ourense y Vigo, sin conexión por tren debido a la borrasca Leonardo
Horóscopo del día: viernes, 6 de febrero