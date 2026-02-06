El madrileño Adrián Vázquez Lázara es eurodiputado en el Parlamento Europeo por el Partido Popular. Representa a España.

Desde ahora será conocido como el defensor del pulpo, aunque para ser más exacto digamos del pulpo a la gallega. Mejor aún: Pulpo á feira.

Soy un entusiasta del pulpo en sus dos versiones: como animal salvaje y de feira. Fui pescador y pasé por una auténtica crisis a la que me llevó la lucha interna por un lado con el plato que más me gustaba, el pulpo a la gallega, pero por otro la admiración que sentía por su destreza (¿inteligencia?).

Sus ojos me infundían tristeza. No sabía si pelear con él para después pasarlo a la olla o dejarlo en su cueva adornada de conchitas y restos de algún cangrejo que antes se había zampado.

Abandoné la pesca cuando ya por Galicia empezaba a escasear el pulpo. A mí aquel otro, de otros mares, tan respetable como el gallego, de largos tentáculos y pálido aspecto, no me resultaba tan sabroso. Así que nos abandonamos el uno al otro. Dejé de pescarlo, comerlo solo en feria y aún así depende. Le debo mucho al pulpo y mucho daño le han hecho las recetas modernillas y los sucedáneos.

Cuento todo esto porque el eurodiputado en el Parlamento Europeo Adrián Vázquez Lázara, ha escrito una carta al servicio de catering de dicha institución porque en la cantina europea han puesto un plato que lleva por nombre “pulpo a la gallega” cuyo contenido dice “no guarda una relación reconocible con la receta original, ni por ingredientes, ni por aspecto, ni me temo, por espíritu”. La carta según su autor está escrita desde la “retranca afectuosa” que entendemos quiere decir escrita “con intención disimulada, oculta”, es decir, una queja con ironía ya que es de fácil reconocimiento el ingrediente y su aspecto, pero no tanto lo del espíritu que forma parte de lo abstracto y en esa línea quiero enviarle un par de “retrancas afectuosas”, es decir dos desacuerdos absolutos con el señor Vázquez, y en este caso no va por lo del pulpo, sino que es un matiz más serio dadas las circunstancias.

-Pretende el señor Vázquez en su carta dar soluciones para evitar “futuros incidentes diplomáticos con esta comunidad del noroeste peninsular que tanto quiere a Europa...”. ¿Noroeste peninsular? ¿Se refiere a España? ¿O la escandinava, balcánica, itálica o la de Jutlandia? ¿O es que prefiere no nombrar la nación a la que representa en el Parlamento Europeo? Hombre si se pone muy pesado el señor eurodiputado que diga “comunidad del noroeste de España” y así le entendemos.

-En línea con lo anterior es extraño que el eurodiputado firme su carta como “Eurodiputado gallego” y habrá que explicarle que en el Parlamento Europeo no existe esa denominación ya que los parlamentarios europeos no se eligen por comunidades autónomas, sino mediante una circunscripción única que abarca todo el territorio nacional. El señor Vázquez es eurodiputado español y nacido en Madrid. ¡Qué le vamos a hacer!

Dicho de otra manera: allí se está por España, todo por España y el pulpo es tan gallego como español. Así que lecciones de pulpo pocas.