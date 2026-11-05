LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 6 de noviembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 6 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El exchófer de Sánchez, entre los seis detenidos del caso Koldo
La Iglesia premia el trabajo de sus fieles
El vandalismo se ceba ahora con los coches en A Ponte, dañados con grafitis
Dos detenidos en un golpe policial al menudeo de drogas en los Vinos
Oleada de falsos avisos de bomba en Europa, que frustra decenas de vuelos
Sánchez y Milei se conceden un frío saludo en la Cumbre Iberoamericana
Galicia recibe nuevas transferencias de aeródromos y extranjería
Foro La Región | Carlos Ortega: “Sin el apoyo de los socios, Cruz Roja tiene las manos atadas”
La Revista | Miguel Muñiz, el artista que fotografía el viento
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