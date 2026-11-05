La portada de La Región de este viernes, 6 de noviembre

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Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 6 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

La portada de La Región de este viernes, 6 de noviembre.
La portada de La Región de este viernes, 6 de noviembre. | La Región

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La Iglesia premia el trabajo de sus fieles

El vandalismo se ceba ahora con los coches en A Ponte, dañados con grafitis

Dos detenidos en un golpe policial al menudeo de drogas en los Vinos

Oleada de falsos avisos de bomba en Europa, que frustra decenas de vuelos

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Foro La Región | Carlos Ortega: “Sin el apoyo de los socios, Cruz Roja tiene las manos atadas”

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