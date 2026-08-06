La portada de La Región de este viernes, 7 de agosto
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 7 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 7 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Ourense sobrepasa los 307.000 habitantes por la llegada de migrantes
El bus urbano en precario ha acumulado ya 30 millones de sobrecoste con Jácome en el gobierno local
Ceuta alerta de la organización de una nueva llegada masiva de inmigrantes
Aislado en Galicia con su familia un turista extranjero con hantavirus
Las retiradas de dinero en cajeros de Ourense resuelven una estafa en Burgos
Los combustibles suman una subida del 20% desde que empezó el verano
Graciela Diéguez, del BNG, será la alcaldesa de Viana desde el 18 de agosto
Rodri, el mediocentro más deseado, dice no al Madrid y sí al Barça
La Revista | Un eclipse histórico
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Viernes, 7 de agosto
MEDICINA EN CASA
Tres plazas médicas en Ourense para atender pacientes en casa
Lo último
DOCE AFECTADOS EN UN GARAJE
Aluvión de denuncias por robos en coches en A Ponte
ASESINÓ A SU ABUELO
Un tiroteo escolar en Tailandia deja al menos 6 muertos y 15 heridos