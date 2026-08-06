La portada de La Región de este viernes, 7 de agosto.

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Ourense sobrepasa los 307.000 habitantes por la llegada de migrantes

El bus urbano en precario ha acumulado ya 30 millones de sobrecoste con Jácome en el gobierno local

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Los combustibles suman una subida del 20% desde que empezó el verano

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