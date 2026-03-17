Ribadavia estrena nueva frecuencia con Ourense desde este martes

A partir de este martes, la conexión de transporte público entre Ribadavia y la Ourense cuenta con un refuerzo operativo. Se trata de la incorporación de un servicio a las 14,20 horas, diseñado para cubrir la demanda de aquellos usuarios que se desplazan a la ciudad por motivos de estudio o trabajo en turno de tarde.

Con esta ampliación, la ruta alcanza un total de diez viajes diarios de lunes a viernes en sentido Ourense y once en sentido contrario. Según destacó el delegado territorial, Manuel Pardo, este ajuste busca mejorar la flexibilidad de una línea con alta demanda laboral y estudiantil.

De forma paralela, también entra en servicio este martes una nueva parada en A Serra (Leiro). Esta incorporación beneficiará a los usuarios de las líneas Avión-Ribadavia y la que conecta el IES de Ribadavia con Prexigueiro, atendiendo a una solicitud vecinal para facilitar el enlace con el centro de la comarca.

Estas medidas se suman a la reorganización de paradas realizada en puntos como A Peroxa, donde se han concentrado los puntos de acceso en marquesinas únicas para mayor comodidad del usuario. Asimismo, en Carballiño la Xunta ha consolidado una parada a la altura del auditorio tras el cierre de la antigua estación.