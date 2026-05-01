Las “sabedoras” de O Ribeiro-O Carballiño rescatan la cocina de toda la vida
TRADICIÓN CULINARIA VIVA
El proyecto pone en valor la cocina tradicional del Ribeiro-O Carballiño a través de recetas recuperadas y el reconocimiento a las mujeres que las han conservado durante generaciones
El proyecto “Sabedoras: Cociñas e cociñeiras memorables do Ribeiro-O Carballiño” se presentó ayer en la villa del Arenteiro, en un acto en la Fábrica do Papel con la participación de alcaldes, hosteleros y “sabedoras” de la comarca. El presidente del Xeodestino Ribeiro-O Carballiño, Francisco Fernández, subrayó la buena acogida de este proyecto, que busca recuperar recetas tradicionales para incorporarlas a las cartas de los restaurantes. Representantes de algunos de ellos recibieron en este acto los distintivos que permitirán a los visitantes identificar los puntos donde se pueden degustar estas recetas.
También las “sabedoras” recibieron su diploma acreditativo, entre ellas Aurora Baranda, Pilar Barroso, María Dolores López Martínez y Emilia Rosendo Seoane, de Ribadavia, todas ellas destacando por su aportación a la cocina tradicional y por la transmisión de recetas a lo largo de generaciones.
Aurora baranda: “Es un orgullo que se valore nuestra cocina y el trabajo que hicismos durante toda nuestra vida"
María Dolores López: “Estiven 50 anos traballando na cociña. Paréceme moi ben que se faga este recoñecemento"
Pilar Barroso: "Todo o que sea recuperar as tradicións está ben. A xente valora moito as cousas de antes"
Barroso y Baranda, pulpeiras, incorporan recetas heredadas de sus madres, como el pulpo al ajillo. Barroso, del restaurante A Fuchela, destacó el interés actual por la cocina tradicional y la variedad de preparaciones del pulpo. López Martínez, cocinera durante décadas en Os Pitelos de Maside, recordó platos como el cordero al horno y el rodaballo en salsa verde.
Sabedoras es una investigación antropológica del Xeodestino, dentro del plan de sostenibilidad turística, con la colaboración de los 21 municipios que lo integran.
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